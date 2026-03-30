Bitlis'te kar yağışı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 70 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 15 santim kar yağdı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Meteoroloji, kar yağışının devam edeceğini ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kentte dün gün boyunca etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar sabah saatlerinde etkisini yitirirken, kent merkezine 5, yüksek kesimlerde ise 15 santim kar yağdı. Vatandaşlar güne karla uyanırken, sürücüler ise araçlarının üzerindeki karı temizledi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma başlattı. Kent merkezinde Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Bu kış toplam kar kalınlığı 8 metreyi bulurken, kent merkezinde yerdeki kar kalınlığı ise 70 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, eğimli ve yüksek bölgelerde çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

