Bitlis'te 203 köy yolu açıldı

Bitlis'te 203 köy yolu açıldı
Bitlis'te etkili olan kar sonucu 290 köy yolunun 203'ü ulaşıma açıldı. Kapalı yollar için çalışmalar devam ediyor, kentteki tüm okullar tatil edildi.

BİTLİS'te etkili olan kar nedeniyle kapanan 290 köy yolundan 203'ü açıldı. Kapalı diğer yolların açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin 90 personel ve 72 iş makinesiyle sürdürdüğü çalışmalarda 203 köy yolu açıldı. Kapalı olan 87 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Tüm okulların tatil edildiği kentte kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, Karayolları ekipleri ana arterlerde, belediye ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi.

