Bitlis'te kar yağışı... Çok sayıda araç yolda kaldı Güncel Haberler Bitlis'te kar yağışı... Çok sayıda araç yolda kaldı Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda araç ise yolda kaldı. Bitlis'te kar yağışı... Çok sayıda araç yolda kaldı BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda araç ise yolda kaldı. Kentte dün etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bitlis merkez, Hizan ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan Mehmet Ali Akarsu adlı vatandaş, "Hizan ilçesinden Tatvan'a yolculuk yapıyorduk. Panor mevkiinde fırtınaya yakalandık. Yazlık lastik takan bütün araçlar yolda kalmıştı. Biz kışlık lastik taktığımız için yolumuza devam ettik" dedi. Yetkililer, araç sahiplerinin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, 1 Aralık'a kadar kışlık lastiklerin takılmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tragger Bitlis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bitlis'te kar yağışı... Çok sayıda araç yolda kaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.