Haberler

Bitlis'te kalp hastası 1 günlük bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

Bitlis'te kalp hastası 1 günlük bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalp hastası olan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalp hastası olan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin kalp hastası olduğu belirlendi.

Bunun üzerine entübe edilerek tedavisi sürdürülen bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Hastanenin pistine götürülen bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans helikoptere alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Amedspor taraftarlarından söz istedi: O zaman Galatasaray'ı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak

İngiltere'den dikkat çeken "Venezuela" kararı
Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi

Sır gibi saklanan vasiyeti açılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Antalya'da 'Sokağın hakkını verin' tehdidiyle kundaklanan oto galerinin 3 şüphelisi yakalandı

Kod adı Robin Dalton! Antalya'da galeri kundaklandı, 3 gözaltı
Malatya’da araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Köprüden dereye uçtu! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki

ABD'den dünyayı alarma geçiren hamle! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

Kurtlar Vadisi için 8 yıl önce söyledikleri gerçek oldu