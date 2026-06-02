Haberler

Bitlis'te kadın kursiyerler sepet örücülüğü sanatıyla dekoratif ürünler tasarlıyor

Bitlis'te kadın kursiyerler sepet örücülüğü sanatıyla dekoratif ürünler tasarlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Belediyesi tarafından açılan sepet örücülüğü kursuna katılan 25 kadın, dekoratif ürünler üreterek hem geleneksel el sanatını yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bitlis Belediyesince açılan "sepet örücülüğü kursu"na katılan kadınlar, dekoratif ürünler yaparak geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geleneksel el sanatlarının yaşatılması için "sepet örücülüğü kursu" açtı.

Belediye Kültür Merkezi'nde açılan kursta 25 kadın kursiyer, ağaçların ince sürgünlerinden faydalanarak farklı ebatlarda sepetler üretiyor.

Vazo, kalemlik, tabak altlığı ve çiçekli gibi dekoratif ürünler tasarlayan kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Aylin Soyugüzel, kursiyerlerin hem geleneksel el sanatlarını öğrendiğini hem de ürettikleri sepetleri satarak aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirten Soyugüzel, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz burada hem sepet örücülüğünü öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Sepet örücülüğü yaklaşık 5 bin yıllık bir zanaattır. Eskiden daha çok yük taşımak ve depolama amacıyla kullanılan sepetler, günümüzde dekoratif ve hobi amaçlı tercih ediliyor. Kursiyerlerimiz burada hem sosyalleşiyor hem stres atıyor hem de üretim yaparak çevrelerine katkı sunuyor. Kursumuz 1,5 ay daha devam edecek. Kursiyerler eğitim sürecinin ardından usta öğretici olarak görev alabilecek. Amacımız kursiyerlerimizi yetiştirerek bu sanatı yeniden canlandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Kursiyerlerden Suzan Sulukaya da kurs sayesinde hem yeni bir meslek öğrendiğini ifade etti.

Ürettiği sepetleri satarak aile bütçesine katkı sağladığını dile getiren Sulukaya, "Evde boş zamanlarımı değerlendirmek için kursa katıldım. Önce örgü öğrendim, ardından sepet örücülüğüne yöneldim. Yaptığım sepetleri satarak mutfak ve kişisel ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 isim kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti