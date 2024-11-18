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Bitlis'te İlk Prostat Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Bitlis'te İlk Prostat Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
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70 yaşındaki İhsan Akbağ, Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyat, kentte ilk defa gerçekleştirildi.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde 70 yaşındaki İhsan Akbağ, yapılan prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Çağdaş Bildirici, gazetecilere, kentte ilk defa böyle bir ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Prostat kanserinin erkeklerde en çok görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Bildirici, şöyle konuştu:

"Belli bir evreden sonra cerrahi müdahale ya da radyoterapi gibi tedavi seçeneklerimiz var. Biz de hastamızla konuşup cerrahi müdahale ile tedavi kararı aldık. Tatvan Devlet Hastanesindeki hocamızla bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu tür cerrahi müdahaleler genellikle 3. basamak hastanelerde yapılır. Tüm birimlerden ekibimizle müdahaleyi tamamladık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz. Şu anda her şey yolunda ilerliyor. Bir sıkıntı yaşanmadı."

Akbağ ise hastaneye geldiğinde doktorlar tarafından hastalığıyla ilgili bilgi verdiğini anlatarak, "Burada ameliyat kararı aldık. Kendilerine teşekkür ederim. Benim kurtarıcım oldular. Bu tür sıkıntısı olanların hemen hastaneye müracaat etmeleri gerekiyor. Sağlığıma kavuştum. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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