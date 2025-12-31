Bitlis'te İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Ak Parti Bitlis İl Başkanlığınca İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan İl Koordinatörü Ramazan Arkan, teşkilatın koordinatörleri olarak genel merkezi temsilen illere geldiklerini söyledi.

Teşkilat mensuplarının daha iyi hizmet etmesini sağlamak amacıyla istişareler yaparak bunu sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Arkan, şöyle konuştu:

"Üye çalışmalarımız çok önemli. Allah tüm ilçe başkanlarımızdan razı olsun. Çalışmalarımızı bitirdik. Yeni bir hedefe gidiyoruz. Yeni hedefimiz nedir? Genel merkez olarak yeni üye hedefimiz olacak. Bu üye hedefinde de inşallah sizlere güveniyoruz. Sizlerin desteğiyle ve çalışmalarınızla onları yine en iyi şekilde yerine getireceğinizden şüphemiz yok."

Yarın seçim olacakmış gibi hane ve iş yeri ziyaretlerini yapmak zorunda olduklarını anlatan Arkan, "Bu bizim davamız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davası. Hepimizin omuzlarında olan bir dava. Bu davayı Sayın Cumhurbaşkanımızın omuzlarında hafifletmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın gecesi gündüzü yok, durmadan, yorulmadan çalışıyor. Bize de bazı şeyler düşüyor ve bunları yerine getirmemiz lazım. Ziyaretlerimizi yapacağız, her eli sıkacağız, her kapıyı çalacağız, her gönüle gireceğiz. Yarın seçim olacakmış gibi yapalım. Sizden bunların sözünü almak istiyoruz. Yapıyorsunuz ama bundan sonra daha aktif şekilde Bitlis teşkilatı olarak 81 ilin içinde en üst sıralara girmemiz lazım. Hedefimiz bu. Bunu da hep beraber başarmak istiyoruz."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yerel yönetimler olarak görevi devraldıkları günden bugüne durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden Bitlis'e hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir yılın daha sonuna geldiklerini belirten Tanğlay, "Bu yılın sonunda da ilimize ve ilçelerimize Allah'a hamdolsun bir sürü hizmet yaptık. Belediye başkanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ak Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu da AK Parti teşkilatında danışma meclisinin bir kültür olduğunu belirterek, "Bu programlar dertleştirip yanlışlarımızı masaya yatırdığımız, doğrularımızı pekiştirdiğimiz toplantılarımızdır. Bundan sonraki süreçte her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımız haftalık olarak il ve ilçe toplantılarını yapıyor. İlçe teşkilatlarımız danışma meclisini yaptı. Biz de kendi istişare toplantımızı yaparak 2025 yılına noktayı bırakacağız. Rabbim yeni yılda hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin." diye konuştu.

Toplantıya, partililer katıldı.