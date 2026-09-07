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Bitlis'te ihtiyaç sahiplerine vakıflardan destek

Bitlis'te ihtiyaç sahiplerine vakıflardan destek
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???????Vakıflar, Bitlis'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek ve ilaç giderleri için destek sağladı.

???????Vakıflar, Bitlis'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek ve ilaç giderleri için destek sağladı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fahreddin Ali Bin Hüseyin Bin Ebubekir Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin mahalle fırınlarındaki ekmek borçları silinerek ücretsiz ekmek almaları sağlandı.

Sultan I. Süleyman Vakfı'nın hayır şartı kapsamında ise ihtiyaç sahibi ailelerin ilaç fark ücretlerinin karşılanmasına katkıda bulunuldu.

Açıklamada, vakıfların hayır şartlarının günümüzde de yaşatılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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