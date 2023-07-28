Bitlis'te Hükümet Konağı Önünde Şüpheli Poşet Patlatıldı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde hükümet konağı önüne bırakılan şüpheli poşet, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. İncelemede poşetten ders kitapları çıktı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hükümet konağı önüne bırakılan poşet, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümet konağı önünde şüpheli bir poşet olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Çevrede güvenlik tedbiri alınırken şüpheli poşet Bomba İnceleme ve İmha ekiplerince fünye ile patlatıldı.
İncelemede poşetten ders kitapları çıktı.
Poşetin fünye ile patlatılması ve ortaya çıkan kitaplar kameraya yansıdı.
Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel