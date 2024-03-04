Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için program düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından İbadullah Camisinde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.