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Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için düzenlenen programda, İbadullah Camisinde mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için program düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından İbadullah Camisinde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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