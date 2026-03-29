Bitlis'te proje ve yatırımlar değerlendirildi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında yapılan toplantıda kentin gelişimine katkı sağlayacak proje ve çalışmalar değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kamusal anıt eserler ile tescilli tarihi sivil mimari yapılar olan taş konakların restorasyonu ve işlevlendirilmesi konuları görüşüldü.

Ayrıca Nemrut Kalderası'nın koruma-kullanma dengesi çerçevesinde milli park olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, jeotermal sıcak su arama ve sondaj faaliyetleri ile jeotermal sağlık turizmi, seracılık ve enerji alanındaki projeler de konuşuldu.

Bunun yanı sıra Van Gölü'nün korunmasına yönelik yürütülen projeler, gerçekleştirilen çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) Koordinatörü Evrim Altun ile BİPEM personeli katıldı.