Haberler

Bitlis'te Filistinli Çocuklar İçin Çiz Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İHH İnsani Yardım Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı ve Yetim Vakfı gönüllüleri tarafından Filistinli çocuklar için 500 çocuğun katıldığı resim etkinliği düzenlendi. Etkinlik, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı ile Yetim Vakfı gönüllüleri tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, 200 metre uzunluğundaki kağıda resim çizdi.

Yetim Vakfı Bitlis Sorumlusu Zulal Bakırhan, basın mensuplarına, etkinliğe 500 çocuğun katıldığını söyledi.

Filistinli çocukları unutmadıklarını belirten Bakırhan, "Bu etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Burada gönüllülerin katılımıyla 200 metrelik kağıda gün boyunca çocuklar resim çizdi. Filistinli çocukların yanında olduğumuzu belirtmek, sesimizi duyurmak ve farkındalık oluşturmak için burada buluştuk." dedi.

Yetim Vakfı gönüllüsü Cihad Veysel Aki ise "Bitlis'ten ses yükseltebilmek için etkinlik düzenledik. Filistinli çocukların sesi olmak ve dünyaya bu soykırımı duyurabilmek için hep beraberiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
Kocaelispor, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de ilk kez kazandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.