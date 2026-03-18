Bitlis'te çığ ve heyelan ulaşımı aksattı

Bitlis'te çığ ve heyelan ulaşımı aksattı
Bitlis'te etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen çığ ve heyelanlar, kırsal bölgelerdeki ulaşımı durma noktasına getirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

BİTLİS'te etkili olan yağışların ardından meydana gelen çığ ve heyelanlar, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan köy yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Hizan ilçesi Örgülü köy yoluna düşen çığ, ulaşımın bir süreliğine durmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı. Yoğun çalışmalar sonucu çığ temizlenip yol yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Hizan'a bağlı Karlıtepe köy yolunda da ekipler tarafından temizlik çalışması yapıldı. Kardan kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Bitlis merkeze bağlı Ayrancılar köyü yolunda ise yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapatırken, bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle temizlik yaptı. Saatler süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı, cep telefonuyla görüntülendi. Yetkililer kış aylarında kırsal bölgelerde çığ ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
