Bitlis Valiliği'nde Bayramlaşma Programı

Bitlis Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın ev sahipliğinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Karakaya, "Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.