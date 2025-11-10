Bitlis'te Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümü Törenle Anıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve türküler yer aldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Muhammet Sait Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam eden programda şiirler okundu, türküler seslendirildi.
Atatürk konulu filmin izlendiği programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.