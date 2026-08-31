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Bitlis'te Stepneye Gizlenmiş 6.5 Kg Skunk: 2 Tutuklama

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari aracın stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari aracın stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, stepnede saklanan 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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