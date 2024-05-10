Bitlis'te Anneler Günü Söyleşi Programı Düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla söyleşi programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezi (ADEM) konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, davranış bilimleri uzmanı ve aile eğitimcisi Şengül Yiğit, katılımcı kadınlara, annelerin ailedeki önemi ve aile hayatı hakkında bilgi verdi.

ADEM Müdürü Emre Yılmaz ise Anneler Günü dolayısıyla ADEM'de çalışan usta öğreticiler, kursiyerler ve ilçedeki kadınlar için etkinliğin yapıldığını söyledi.

Yılmaz, programa katılan kadınlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 'Anneme Mektup Yarışması'nın düzenlendiği etkinlikte, dereceye giren öğrencilere ödül verildi.