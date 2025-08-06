Bitlis'te Aileler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde 2 yıl önce aynı aileye mensup akrabalar arasında BORÇ- alacak meselesi yüzünden yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı olay sonrası başlayan kan davası, yetkililerin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. Aile fertleri, okunan dualarla Kur-an-ı Kerim önünde el sıkışarak barıştı.

Ahlat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde Güneş ailesine mensup akrabalar arasında 2 yıl önce borç- alacak meselesi yüzünden yaşanan sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Bunun üzerine aynı aileye mensup Güneş ailesinin fertleri arasında kan davası oluştu. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ovakışla Belde Belediye Başkanı Baran Turan, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Salih Elekcioğlu, Bitlis 21 ve 27. Dönem Milletvekili İbrahim Halil Oral, kanaat önderleri, Şeyh Mehmet Altındal, aile fertleri ile bir araya geldi. Aynı aileye mensup Güneş ailesi fertleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Kale Mahallesi'nde bulunan Tevhid Camiinde barış töreni düzenlendi. İlçe protokolü ve kanaat önderlerinin katıldığı barış töreninde kan davalı aile fertleri, okunan dualarla Kur-an-ı Kerim önünde el sıkışarak barıştı.

Törende konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, bundan sonra bu tür kan davalarının olmamasını temenni ettiklerini belirterek, "İnsan dünyaya sınava tabi tutulmak için geliyor. İnsanoğlu hata yapıp, kusur işleyebilir, nefsinin gereklerine de bazen uyar. Ama nihayetinde Allah bize bir birimize sırt çevirmemeyi ve Müslümanlar kardeştir emrediyor. Aile fertlerini bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Bugün burada yapılan barış sonsuza kadar selamet getirir. Çocuklarına, torunlarına da sulh ve barış getirir. İlçemize barış ve hayır getirir. Bu barışa vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş kısa bir konuşma yaparak, barışın önemine değindi. Tören, edinen duaların ardından verilen yemek ikramıyla son buldu.