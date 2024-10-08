Bitlis'te Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Düzenlendi

Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, 81 il valisinin video konferans yöntemiyle bağlandığı "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" toplantısına katıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının 2020/2 Genelgesi kapsamında 81 ilde "İl Risk Azaltma Planı" (İRAP) hazırlanması talimatı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 2021'de tüm paydaş kurumlarımızın ortak çalışması sonucu kısa, orta ve uzun vadeli Bitlis İl Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. İlimiz özelinde deprem, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ) ve taşkın, öncelikli afet türü olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 3 amaç, 10 hedef, 167 eylem belirlenmiş, eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar ile ilgili eylem özelinde destek görevi görecek olan kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Planda bulunan 167 eylemin 48'i önceliklendirilerek 'Kırmızı Eylem' olarak tanımlanmıştır. 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri kapsamında AFAD Başkanlığımızın organizasyonunda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında 81 İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun tüm üyeleri ile illerimizde eş zamanlı video konferansla toplantı düzenlenmiştir."

Açıklamada, İRAP kapsamındaki eylemlerin ölçülebilir nitelikte olması, halkın bilinçlendirilmesi, eğitim ve tatbikat çalışmalarının yapılmasının önem arz ettiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ortak iş birliğiyle İRAP kapsamında tüm eylemlerin en hızlı şekilde tamamlanacağı ifade edildi.

İl AFAD Müdürü Erdal Tunçtan'ın video konferans bağlantısı öncesinde sunum yaptığı toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci katıldı.