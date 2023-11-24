Bitlis'te 50 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'te yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Onlara organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kaçaklar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.