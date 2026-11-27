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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cenan Sami Akkan ve Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Güner Alptekin, hizmete giren merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Merkezde sunulacak sağlık hizmetleri ve yeni hizmet alanları hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, çalışmaları değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında, modern sağlık altyapısıyla hizmet verecek merkezin Tatvan'da ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumuna katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA