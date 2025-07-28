Bitlis Sağlık Müdürü AMATEM'i Ziyaret Etti

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Bitlis Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret ederek çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bitlis Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi yerleşkesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü ile AMATEM'e gitti.

Buradaki birimleri gezen Güzeltaş, çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Güzeltaş'a ziyaretinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yusuf Geylani ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Cahit Ceylan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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