Bitlis Mutki'de evde sağlık ekipleri 175 hastayı köylerinde muayene ediyor

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Bitlis'in Mutki ilçesinde engebeli dağ yollarını aşarak köylere ulaşan evde sağlık ekipleri, yaşlılık ve kronik hastalıklar nedeniyle hastaneye gitmekte zorlananların tedavi ve bakım ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor.

Mutki Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi ekipleri felç, obezite, demans ve Alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan hastalar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyanlara ulaşmak için kırsal bölgelerdeki köyleri ziyaret ediyor.

Araçlarla ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine yürüyerek ulaşan sağlık çalışanları, 175 hastayı muayene ediyor, kullandıkları ilaçları kontrol edip tedavi süreçlerinin takibini yapıyor.

İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hastaların sağlık durumlarını kontrol eden ekipler, ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli yönlendirmeleri de yapıyor.

"Hastaneye gitmelerine gerek kalmadan sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz"

Mutki Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi Sorumlu Doktoru Onur Doğan, AA muhabirine, ilçede 175 hastaya evde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

En ücra köylerdeki hastaları dahi ziyaret ettiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bugün 35 kilometre uzaklıktaki köydeyiz. Reşit amcamızın kontrolü için geldik. Muayenesini yapıp reçetelerini ve ilaçlarını düzenledik. Reşit amcamız burada eşiyle beraber yaşıyor. İkisi de yaşlı. Onlara mümkün olduğunca hastaneye gitmelerine gerek kalmadan sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hastaneye gidecek durumda olmayan hastalarımızın yanına kar kış demeden, elimizden geldiğince zorlu şartlarda da olsa giderek onları muayene etmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hastalarımızın evde ilk muayenelerini yapıyoruz ve kullandıkları ilaçları düzenliyoruz. Acil müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise 112 ekipleri aracılığıyla hastalarımızı acil servislerimize veya polikliniklerimize yönlendiriyoruz. Hastalarımızın bize ulaşması çok kolay. Telefon numaralarımız üzerinden bize ulaşabilirler."

"Allah devletimizden razı olsun"

Sağlık ekiplerine teşekkür eden hasta yakını Hikmet Tunçtan ise "Amcam 15 yıldır hasta. Bakımını eşim üstlenmiş. Sağlık ekipleri bizi her hafta ziyaret ediyor. Bu hizmetten çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Evde Sağlık Birimi Sorumlu Doktoru Lütfullah Vural da sürekli sahada olduklarını, kırsalda sağlık hizmetine ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA