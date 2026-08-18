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Bitlis'te 7 ilde tefecilik operasyonu: 25 tutuklama

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Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı; 25'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest kaldı, 2'si bırakıldı. Aramalarda çok sayıda çek, senet ve sözleşme ele geçirildi.

Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi görevlileri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 36 zanlıya yönelik Bitlis, Muş, Van, Batman, Mersin, Antalya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si serbest bırakıldı.

Aramalarda 155 çek, 3 bono, 11 senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi.

Kaynak: AA
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