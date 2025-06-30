Bitlis'in Tatvan İlçesine Yeni Kaymakam Atandı
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, görevine başladı. Demirer, kurum amirleri tarafından karşılanarak bilgi aldı.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, göreve başladı.
İlçeye gelen Demirer, Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
Daha sonra makamına geçen Demirer, kurum amirlerinden ilçe ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel