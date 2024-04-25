Bitlis'in huzur veren tepesinde ters lale güzelliği

BİTLİS - Bitlis il merkezi ile Mutki ilçesi arasında bulunan Karçınbaşı Tepesi'ndeki ters laleler görsel şölen oluşturuyor.

Halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, genellikle doğu bölgesinde açmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor. Yılda 20 gün yaşayabilen ve koruma altına alınan çiçeği koparan, zarar veren ya da kıranlara ise 387 bin 141 TL ceza uygulanıyor.

Fotoğraf sanatçısı Emrah Kendilci, Mutki ilçesine giderken yol kenarında bulunan ters laleleri fark etti. Koparılmasının cezası 387 bin 141 TL olan ters laleleri havadan görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Kendilci, doğa harikası tepeye herkesi beklediğini söyledi.