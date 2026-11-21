Bitlis'in Hizan ilçesindeki Hacı Mehmet köyü sonbahar renkleriyle dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Hacı Mehmet köyü, yamaçlara sıralanan taş evleri ve sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarıyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunuyor. Köy ve çevresi, Gayda Barajı'nın oluşturduğu görünümle birlikte dronla görüntülendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yamaçlara sıralanan taş evleriyle dikkati çeken Hacı Mehmet köyü, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünen doğasıyla güzel manzaralar sunuyor.
İlçenin kırsal kesiminde yer alan köyde, geleneksel mimari özelliklerini koruyan taş evler yamaç boyunca sıralanıyor.
Köyün yanı başından geçen dere de bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir görünüm katıyor.
Sonbaharın renkleriyle bütünleşen köy ve çevresi, Gayda Barajı'nın oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hacı Mehmet köyü ve çevresi, dronla görüntülendi.