Bitlis haberi... Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi Güncel Haberler Gelen Bitlis haberine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildiİl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadir Has Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi. Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadir Has Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi. "Siberay Projesi" kapsamında verilen eğitimde öğrenciler, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirildi. Güncel Kaynak: AA / İlhan Eren İnan Siber Suçlarla Mücadele Hisarcık Bitlis Hizan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bitlis haberi... Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.