Bitlis haber | Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik göreve başladı

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığına atanan Nurhalil Özçelik, göreve başladı.

Yeniçağ Kaymakamlığından Hizan'a atandığını belirten Özçelik, ülkenin kadim ilçelerinden biri olan Hizan'da göreve başlamanın ve ilçe halkına hizmet etme fırsatına sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaymakamlık görevini ifa edeceği sürede vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız, en kolay ve hızlı şekilde sunulması için çaba göstereceğini ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Mesai arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarıyla, karşılıklı iş birliği ve koordinasyon anlayışı içinde ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Hizanlı hemşerilerime sağlık ve huzur dolu günler dilerim."