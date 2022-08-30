Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis haber | Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik göreve başladı

Güncel Haberler

Bitlis haber | Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik göreve başladı

Bitlis gündem haberi | Bitlis'in Hizan Kaymakamlığına atanan Nurhalil Özçelik, göreve başladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığına atanan Nurhalil Özçelik, göreve başladı.

Yeniçağ Kaymakamlığından Hizan'a atandığını belirten Özçelik, ülkenin kadim ilçelerinden biri olan Hizan'da göreve başlamanın ve ilçe halkına hizmet etme fırsatına sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaymakamlık görevini ifa edeceği sürede vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız, en kolay ve hızlı şekilde sunulması için çaba göstereceğini ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Mesai arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarıyla, karşılıklı iş birliği ve koordinasyon anlayışı içinde ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Hizanlı hemşerilerime sağlık ve huzur dolu günler dilerim."

Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Bitlis Hizan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title