Bitlis Güroymak'ta öğrenciler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikti

Bitlis Güroymak'ta öğrenciler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi bahçesinde fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis Güroymak'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Borsa İstanbul Anadolu Lisesi bahçesindeki etkinliğe Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı; protokol ve öğrenciler fidan dikti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Güneri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA