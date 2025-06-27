Bitlis Eren Üniversitesi'nde 'Turizmde Akıllı Dönüşüm' Etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi'nde 'Turizmde Akıllı Dönüşüm' Etkinliği
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Bitlis Eren Üniversitesi, YÖK'ün koordinasyonunda 'Turizmde Akıllı Dönüşüm' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, bilimsel çalışmaların halkla buluşturulması hedeflendi ve turizmdeki akıllı dönüşüm konularında bilgilendirme yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Turizmde Akıllı Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında BEÜ tarafından Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı bahçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, turizmde akıllı dönüşüm konusunda bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, basın mensuplarına, ilk "Bilim Kafe" etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki tüm illerde etkinliğin düzenlendiğini belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğin anlam ve önemini bir cümle ile ifade etmek istiyorum. Üniversitelerde üretilen ve yapılan bilimsel çalışmaların halkla buluşturulmasıdır. Bilim Kafe'nin asıl amacı bu. Birçok üniversitede yapılan çalışmalar çoğu zaman sadece raflarda kalabiliyor. Eğer bu çalışmaları, bilimsel ürünleri yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda insanlarla buluşturmazsak bir anlamı olmaz. Bilim Kafe'nin temel amacı bu. Bilim Kafe etkinlikleriyle bu amaca uluşmak istiyoruz."

BEÜ Turizm İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Adıgüzel ise BEÜ'nün, ülke genelinde düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinin önemli bir paydaşı olduğunu ifade etti.

Bitlis halkı ve üniversite olarak turizmde akıllı dönüşüme katkı sağlayacaklarını vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Turizm İhtisaslaşma Üniversitesi olduğumuzdan dolayı etkinliğin konusunu turizm olarak belirledik. Türkiye'de her yerde turizm değil, bazı yerlerde sanayi, hayvancılık, ulaşım konuları belirlendi ancak bizim ana eksendeki projemiz turizm olduğu için daha çok turizm konusunda bir araya geleceğiz. Bitlis halkı, esnafı ve turizmcileriyle bir araya gelerek bunun üzerine çalışmalar yapacağız. Asıl amacımız bölgesel kalkınma. Bilimle halkı buluşturacağız. Bu da YÖK'ün önemli bir projesi. Bu projede olduğumuz için mutluyuz."

Esnafın ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik, soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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