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Bitlis Eren Üniversitesi'nde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

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Bitlis Eren Üniversitesi'nde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
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Bitlis'te Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi'nde program düzenlendi. Programda erken teşhisin tedavi başarısına katkısı ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı.

Bitlis'te Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla program düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Hüsamettin Tarhan, birim sorumlusu Mehmet Kökel ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi personeli katıldı.

Akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin de yer aldığı programda, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısına katkısı ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı.

Kaynak: AA
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