Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş basın mensuplarıyla buluştu

Güncelleme:
Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin gününü kutladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kampüste düzenlenen programda Elmastaş, basın mensuplarının gününü tebrik etti.

Üniversitenin çalışmalarından söz eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde 8 fakülte, 1 lisansüstü, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulunda 15 bin 500 öğrenci eğitim ve öğretimini sürdürüyor. Üniversite bünyesinde tıp fakültesi açıldı. Önümüzdeki süreçte öğrenci alımına başlanacak. 400 yataklı tıp fakültesi araştırma hastanesi binasının inşaat çalışmaları sürüyor."

