Bitlis Eren Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Bitlis Eren Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin merkez konferans salonunda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üniversitenin tanıtım filminin izlendiği törende, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları müzik dinletisini sundu.

Törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaptığı konuşmada, üniversitelerin bulundukları şehirlerin dünyaya açılan gözleri, işiten kulakları olduğunu söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesinin sağladığı olanakları hem sosyal hem de ekonomik boyutlarıyla çok değerli bulduklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Tıp Fakültemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla artık yakın bir zamanda inşallah Bitlis'in ve çevre illerin hizmetine girecek. Üniversitemiz artık tıp fakültesi olan özellikli bir üniversite haline geliyor. Yine üniversitemizin turizm ihtisas alanında onay alması da bizim için çok önemli. Gençlerin, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek, ülkenin ve milletin değerlerine sahip çıkmaları ve Türkiye'yi daha ileriye taşımaları gerekiyor. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.', medeni olduğunu iddia eden ülkelerin nasıl zulümler yaptığını ya da bu zulümlere nasıl göz yumduğunu, hatta kol kanat gerdiğini hep birlikte yaşadık, gördük."

Uzun zamandır yaşanan zulmü hep birlikte gördüklerini, herkesin içinin parçalandığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Binlerce, on binlerce çocuk, kadın, masum insan dünyanın gözü önünde katledildi. Bunu yapanlar, hiçbir açıklama yapmadan bu zulmü sürdürdüler. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, İslam ülkeleri ve insani duruş sergileyen İspanya gibi ülkeler net bir tavır ortaya koydular. Sonuç olarak oluşturulan baskı sayesinde geçici de olsa bir barış ortamı sağlandı. Bu tür durumlara gelmemek için çok daha güçlü olmak zorundayız. Bilimde, sanatta, ekonomide, teknolojide ve her alanda güçlenmeliyiz. Bu güçlenme, ancak ve ancak eğitimin kalitesini yükselterek sağlanabilir. Bu çerçevede üniversitenin önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz."

"Üniversitemizin bu yıl da büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın bu yıl tüm üniversitelerde ilk dersin Filistin üzerine işlenmesi yönündeki çağrısına kayıtsız kalmadıklarını anlatan Elmastaş, "Kıymetli hocamız Prof. Dr. Muhittin Ataman bugün aramızda bulunarak, Filistin meselesinin tarihsel, siyasal ve insani boyutlarını bizlerle paylaşacaktır. Üniversitemizde 8 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 17 araştırma ve uygulama merkezinde 15 bin 532 öğrenciye eğitim veriyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yeni akademik birimler, bölümler ve programlar açmayı da planlıyoruz. Özellikle istihdam odaklı, öğrencilerimizin mezun olduklarında doğrudan iş ve meslek sahibi olabilecekleri alanlarda eğitim imkanları sunmayı hedefliyoruz. Yabancıl Diler Fakültesini de kurmayı da planlıyoruz. Üniversitemizin bu yıl da büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman, açılış dersini verdi.

"Bir İnsanlık Krizi: Gazze" konulu derste konuşan Ataman, "Filistin davası olarak ifade ettiğimiz bu konu, son dönemde ciddi bir insanlık krizine dönüşmüş durumda. Bu krizi dört bağlamda ele alacağız. Birincisi Filistin bağlamıdır, burada işgal sorunu ve halkın kendi kaderini tayin etme hakkı öne çıkıyor. İkincisi, bölgesel bağlamdır, kriz, daha çok etnik ve bölgesel boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü, medeniyetsel ve dinsel bağlamdır. Bu, İslam ümmeti açısından meselenin ne ifade ettiğine odaklanıyor. Dördüncü ve son bağlam ise küresel boyuttur. Bu kriz, dünyada yaşayan bütün insanları doğrudan etkileyen bir insanlık meselesidir ve herkesi saf tutmaya, tavır belirlemeye mecbur bırakmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Törene, Bitlis Belediye Başkan Vekili İbrahim Aslan, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hakan Berber, İl Jandarma Komutanı Barış Soyal, vali yardımcıları, kaymakamlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.