Bitlis Eren Üniversitesinde 'Bitlis Eren Sanat Buluşmaları' etkinliği düzenlendi
Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bitlis Eren Sanat Buluşmaları' etkinliği kapsamında, 25 üniversiteden gönderilen eserlerin yer aldığı resim sergisi açıldı. Açılış, Bitlis Valisi ve BEÜ Rektörü tarafından gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince düzenlenen "Bitlis Eren Sanat Buluşmaları" etkinliği kapsamında 25 üniversiteden gönderilen eserlerden oluşan resim sergisi açıldı, söyleşi gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Güzel Sanatlar Fakültesinde yapımı tamamlanan sergi salonunda düzenlenen karma serginin açılışını yaptı.

Vali Karakaya ve Elmastaş, ardından sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda düzenlenen söyleşi programının açılışında konuşan Prof. Dr. Elmastaş, üniversite ve güzel sanatlar fakültesi etkinliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları sergi salonunda ilk kez resim sergisi düzenlendiğini belirten Elmastaş, "Hem salonun hem de birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı serginin açılışını yaptık. 25 üniversiteden 70 civarında eser sergilendi. Karma bir sergi oldu. Sergiyi gezerken çok farklı eserler gördük. Belki de Bitlis'te ilk defa bu kadar çeşitli eserlerin bir arada olduğu bir sergiye şahitlik ettik." diye konuştu.

BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar ise fakültede bir başlık altında iki etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Fakülteye kazandırılan sergi salonunun ulusal karma bir sergiyle açılışını yaptıklarını anlatan Masdar, "Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen hocalarımızla da sanat söyleşisi yapacağız. Farklı üniversitelerden eserlerini gönderen ve buraya gelerek programımıza katılan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onları ağırlamak ve eserlerini burada sergilemek çok onur verici." ifadelerini kullandı.

Masdar'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ateş, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Oktay Yalın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Üçer öğrencilerle söyleşi yaptı.

Etkinliğe, akademisyenler, üniversite ve Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da

Dünyanın gözü İslamabad'da! ABD heyeti yola çıktı, İran ise...

Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı

Can pazarı! 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi için kırmızı bülten talebi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı