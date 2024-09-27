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Bitlis Belediyesi, Tarihi Silueti Yeniden Canlandırıyor

Bitlis Belediyesi, Tarihi Silueti Yeniden Canlandırıyor
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Bitlis Belediyesi, kent merkezindeki tarihi siluetin yeniden canlandırılması için restorasyon çalışmalarına başladı. Kale altındaki dükkanların dış cepheleri tarihi dokuya uygun hale getiriliyor.

Bitlis Belediyesi, kent merkezindeki tarihi siluetin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kale altındaki dükkanların dış cepheleri taşla kaplanarak tarihi dokuya uyumlu hale getiriliyor.

Restorasyon çalışmalarına başlayan ekipler, kentin tarihi yapılarını ortaya çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projenin şehrin kültürel mirasını koruma amacı taşıdığını belirtti.

Bitlis için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Tanğlay, "Proje tamamlandığında Bitlis'in tarihi dokusu modern dokunuşlarla harmanlanacak. Kentin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak. Bu süreçte emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Şehrimiz için çalışıyoruz, geleceğe adım atıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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