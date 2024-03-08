Bitlis Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
Bitlis Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte kadınları kutladı. Programda kadınlara karanfil hediye edildi.
Bitlis Belediyesi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa katılan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bütün kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Tanğlay, "Kadınlar insandır, erkekler insanoğludur. Onun için kadınlarımız üstündür." dedi.
Kadınlara karanfil hediye edilmesiyle sona eren programa, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın eşi Gülşen Tanğlay katıldı.