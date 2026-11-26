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Bitkin halde bulunmasının ardından getirildiği Ormanya'da tedavi edilen pelikan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, bitkin halde buldukları pelikanı bulunduğu yerden alarak Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Merkezde uzman ekiplerce ilk muayenesi yapılan pelikana, genel sağlık durumunun iyileştirilmesi amacıyla gerekli destek tedavisi uygulandı.

Bakım ve tedavi sürecinin ardından sağlık durumunun doğaya dönmeye uygun olduğu belirlenen pelikan, yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezde görev yapan uzman ekipler, yıl boyunca 1406 yaban hayvanının bakım ve tedavisini gerçekleştirerek yeniden doğal yaşamlarına dönmelerini sağladı.

Kaynak: AA