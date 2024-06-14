Bişkek'te Türk Mutfağı Tanıtıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te tanıtılan Türk mutfağı, gastronomi tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince, Bişkek Park Alışveriş Merkezi'nde, Türk mutfağının eşsiz tatlarının ve kültürel mirasının tanıtıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Lezzetleri" adlı etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, zengin Türk mutfağının lezzetlerini tadan gastronomi tutkunları, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Konservatuar Bölümü öğrencilerinin Türkçe şarkılarını dinledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da Türk mutfağını herkesin bildiğini, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Doğan, yemeklerin hazırlanmasında emeği geçenlere ve etkinliğe katılan, Bişkek'teki gıda sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sahiplerine teşekkür etti.

"Türk mutfağı çok lezzetli"

Elizabetta Arstanbekova, etkinliğe Türk mutfağını yakından tanımak ve Türk yemeklerinin tadına bakmak için geldiğini, baklavayı çok beğendiğini söyledi.

Gladis Temirçiyeva, Türk mutfağını ve Türk şehirlerini çok sevdiğini ifade ederek "Türkiye eşsiz bir ülke. Türk mutfağının baklavasını, köftesini, lavaşını çok beğeniyorum. Türk mutfağı çok lezzetli ve sağlıklı." dedi.

Etkinliği aile üyeleriyle ziyaret eden Sofiya Sardalova, "Türk yemekleri lezzetli. Kendim de Türk yemeklerini yapıyorum. Bugünkü organizasyon mükemmel. Çok eğlendik ve her yemekten tattık." diye konuştu.