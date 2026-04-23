Batman'da Bisikletli Çocuk Otomobilin Altında 10 Metre Sürüklendi

BATMAN'da bisikletiyle ilerleyen Y.G. (14), kendisine çarpan otomobilin altında kalarak 10 metre sürüklendi. Kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Akyürek Mahallesi 205'inci sokakta meydana geldi. Y.G. isimli erkek çocuğu, bisikletiyle ilerlediği sırada M.T. (29) isimli kadının kullandığı otomobil çarptı. Kazada Y.G., yaklaşık 10 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Y.G., ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.T. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin bisikletle ilerleyen çocuğa çarptığı, ardından altına alarak sürüklediği, durumu görenlerin de panikle o yöne doğru koştukları görüldü.

