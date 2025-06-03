Bisikletli Çocuğa Kamyonet Çarptı: 8 Yaşındaki Nuri Atilla Yoğurtçu Hayatını Kaybetti

Bisikletli Çocuğa Kamyonet Çarptı: 8 Yaşındaki Nuri Atilla Yoğurtçu Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bisikletli 8 yaşındaki Nuri Atilla Yoğurtçu, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu (8), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 01 ALH 854 plakalı kamyonet, iddiaya göre sokaktan caddeye çıkan bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altına girerek ağır yaralanan Yoğurtçu, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğurtçu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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