Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi - Haberler

Bisikletle birçok ülkeyi gezen İtalyan Matthias Schwarz, Karapınar'a ulaştı.

İtalya'dan başladığı bisiklet turunda Slovekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Bulgaristan gibi ülkeleri gezen İtalyan turist Karapınar'daki Acıgöl'de mola vererek kamp yaptı.

Schwarz, gazetecilere, bir aydır Türkiye'de olduğunu İstanbul, İzmir ve Antalya'yı gezdiğini söyledi.

İki ay daha Türkiye'de bisikletle gezeceğini belirten Schwarz, şunları kaydetti:

"Bisikletle gezmek çok keyifli. Sağlığımda yerinde, bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Günde 7 saat pedal çeviriyorum. İnsanlarla kolay iletişim kuruyorum. Çadırımda kamp yapıyorum. Türk insanı her konuda yardımcı oluyor. Acıgöl mükemmel bir yer. İnsanı kendisine hayran bırakıyor. Gittiğimde arkadaşlarıma anlatacağım. Buradan Kapadokya ve Karadeniz'e gideceğim. İran'da bir arkadaşımın düğününe katıldıktan sonra turuma devam edeceğim."