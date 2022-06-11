Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
 - Güncelleme:
Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi

Bisikletle birçok ülkeyi gezen İtalyan Matthias Schwarz, Karapınar'a ulaştı.

Bisikletle birçok ülkeyi gezen İtalyan Matthias Schwarz, Karapınar'a ulaştı.

İtalya'dan başladığı bisiklet turunda Slovekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Bulgaristan gibi ülkeleri gezen İtalyan turist Karapınar'daki Acıgöl'de mola vererek kamp yaptı.

Schwarz, gazetecilere, bir aydır Türkiye'de olduğunu İstanbul, İzmir ve Antalya'yı gezdiğini söyledi.

İki ay daha Türkiye'de bisikletle gezeceğini belirten Schwarz, şunları kaydetti:

"Bisikletle gezmek çok keyifli. Sağlığımda yerinde, bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Günde 7 saat pedal çeviriyorum. İnsanlarla kolay iletişim kuruyorum. Çadırımda kamp yapıyorum. Türk insanı her konuda yardımcı oluyor. Acıgöl mükemmel bir yer. İnsanı kendisine hayran bırakıyor. Gittiğimde arkadaşlarıma anlatacağım. Buradan Kapadokya ve Karadeniz'e gideceğim. İran'da bir arkadaşımın düğününe katıldıktan sonra turuma devam edeceğim."

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Antalya Türkiye İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title