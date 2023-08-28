Bisiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

BURSA'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Ali Kurt (71), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Ağustos'ta Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Soner E.'nin (40) kullandığı 16 SEH 98 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bisikleti ile yola çıkan Ali Kurt'a çarptı. Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kurt, bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Soner E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.