Bisiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Ali Kurt, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan Kurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
BURSA'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Ali Kurt (71), hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 26 Ağustos'ta Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Soner E.'nin (40) kullandığı 16 SEH 98 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bisikleti ile yola çıkan Ali Kurt'a çarptı. Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kurt, bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Soner E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel