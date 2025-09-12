Bisiklet Sürerken Yorgun Mermiyle Hayatını Kaybeden Çocuğun Ölümüne Neden Olan Maganda Yakalandı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde parkta bisiklet sürerken başına isabet eden yorgun mermiyle hayatını kaybeden Sami Yusuf Kaya'nın (6) ölümüne neden olan maganda yakalandı. Şüphelinin yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mutluluk kurşunla değil, sevgi, dostluk ve paylaşmakla çoğalır. Hiçbir tören, hiçbir kutlama bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir" dedi.

Olay, 1 Haziran 2025 günü Suruç'un Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta bisiklet süren Sami Yusuf Kaya, aniden yere düşüp, kanlar içinde kaldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun yapılan kontrolde kafatasını delen bir mermi çekirdeği tespit edildi. Tedavi altına alınan Sami Yusuf, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Güvenlik güçleri olayın ardından yakınlarını yasa boğan Sami Yusuf'un ölümüne neden olan magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından Sami Yusuf Kaya'nın ölümüne neden olan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Düğün töreni sırasında ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunun Sami Yusuf'un ölümüne neden olduğunu ve tabancayı ateşleyen şüphelinin yapılan araştırmalar sonunda tespit edilerek yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık 1 Haziran 2025 günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı'nda bisiklet sürerken Sami Yusuf Kaya isimli evladımız, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından polisimiz o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören ya da kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladı. Kamera görüntülerini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunu tek tek tespit etti. Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı. Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi. Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi. ve Şahıs derhal yakalandı. Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir. Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini rast gele sıkılan kurşunlarla karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır. Hiçbir tören, hiçbir kutlama, bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir. Valimizi, İl Emniyet Müdürümüzü, Kriminal Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Laboratuvarı personelimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum."