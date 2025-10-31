Haberler

Bisiklet Hırsızlığı Nedeniyle Çıkan Tartışma Kanlı Bitti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiasıyla başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne neden oldu. Olayda 29 yaşındaki Haydar Murat Abacı hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, iki kişi arasında bisiklet hırsızlığı iddiası nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Haydar Murat Abacı (29) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi 347'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Murat Abacı ile F.K. (24) arasında bisiklet hırsızlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında F.K., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Abacı'ya ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Abacı yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abacı, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan F.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
