Mehmet Türkmen'den Tahliye Sonrası İlk Açıklama: İşçilerin Mücadelesiyle Bu Düzen Değişecek

(GAZİANTEP) -"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, ilk duruşmada beraat etti. Tahliye sonrası açıklama yapan Türkmen, "Bu ülkede işçileri parmaklarından, ellerinden, hayatından eden düzen elbet değişecek ve değişecekse de tam da hayatı için mücadele eden, emeği için mücadele eden işçilerin mücadelesiyle olacak" dedi.

Sırma Halı işçilerine destek vermek amacıyla katıldığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada beraat etti.

Tahliyesinin ardından açıklama yapan Türkmen, duruşma sürecinde gösterilen dayanışmanın yalnızca kendi savunması olmadığını belirterek, "Bugün aslında bu memlekette işçilerin, emeğiyle yaşayanların nasıl bir ülkede yaşadığı ve bu koşulları değiştirme mücadelesi verirken nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya olduklarını ortaya koyan bir duruşma oldu" dedi.

"ENSEYİ KARARTMAK YOK"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dayanışmanın kendisine umut verdiğini söyleyen Türkmen, "İşçilerin, işçi sınıfının hayatı, yaşamı, hakları için mücadele eden ve mücadele edenleri yalnız bırakmayan böyle bir dayanışma olduğu sürece enseyi karartmak yok" ifadelerini kullandı.

Türkmen, konuşmasında iş kazalarında uzuvlarını kaybeden işçilerin yaşadıklarını anlatarak, "Belki Mustafa'nın parmakları hiç çıkmayacak ama bu ülkede işçileri parmaklarından, ellerinden, hayatından eden düzen elbet değişecek ve değişecekse de tam da hayatı için mücadele eden, emeği için mücadele eden işçilerin mücadelesiyle olacak" diye konuştu.

"BU YASANIN AMACI MUHALEFETİ SUSTURMAK"

Türkmen, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesinin çıkarıldığı dönemde büyük tepki çektiğini belirterek, "Asıl amacının da muhalefeti, gerçekleri konuşanları susturmak olduğunu hepimiz biliyorduk" dedi. Gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ'ın yanı sıra bazı avukatların hala tutuklu bulunduğunu söyleyen Türkmen, "Bugün beraat kararı aldım ama böyle bir karar için 'Türkiye'de adalet yerini buldu' cümlesini beklemesin kimse benden" ifadelerini kullandı.

Cezaevlerindeki koşullara da değinen Türkmen, "20 kişilik koğuşlarda 60-65 kişi kalıyor. İnsanlar yerlerde yatıyor. Barınma, hijyen ve sağlık gibi en temel haklara bile sahip değiller" dedi. Türkmen, cezaevlerinde tanıştığı çok sayıda kişinin Başpınar işçisi olduğunu belirterek, "insanca çalışacak koşullara, insanca yaşayacak bir ücrete sahip olamadığı için suça sürüklenmiş işçilerle dolu içerisi" diye konuştu.

Türkmen, konuşmasını "Gerçek suç işleyenlerin itibar gördüğü değil, hak aradığı için insanların cezaevine atılmadığı bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA