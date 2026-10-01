Birliğin Gücü-2026 tatbikatı Güler'in 'Hazır ol cenge' mesajıyla sona erdi

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Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatı tamamlandı.

Tatbikat, Hocavend ilindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün ardından sona erdi.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatta görev yapan askerlere hitap etti.

Güler, Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistanlı askerlerin hem planlama hem de icra aşamasında başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirterek, tatbikata katılan askerleri tebrik etti.

Bölgedeki gelişmelere dikkati çeken Güler, "Atalarımız ne demiş, 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge.' Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Güler, tatbikatın planlamasında görev alan personeli, tatbikatı icra eden kara, deniz ve hava kuvvetleri mensuplarını ve komuta kademelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA