Birleşik Krallık'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Mesajı

(ANKARA) - Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "16 Günlük Aktivizm'e başlarken, kadınların ve kız çocuklarının şiddetten uzak yaşadığı bir dünya için çalışan herkesle birlik içindeyiz. Birleşik Krallık bu hedefe ulaşılana kadar bugün ve her gün üzerine düşeni yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir video mesaj yayımladı. Morris, mesajında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'in (BM) 16 Günlük Aktivizm kampanyası bugün başlıyor. Ben de bu vesileyle dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sona erdirme konusunda Birleşik Krallık'ın kararlılığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dünya genelinde her üç kadından biri yaşamı boyunca fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu şiddet çatışma, yerinden edilme ve iklim kriziyle artıyor. Ayrıca, dijital teknolojilerin kötüye kullanımı kadın düşmanlığını normalleştirip, taciz ve istismarı kolaylaştırıyor.

Dışişleri Bakanımız Yvette Cooper, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız kapsamında 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konusunu kişisel bir öncelik haline getirdi. ve bu şiddeti ortadan kaldırma çabalarımızı artırmamız için çağrıda bulundu. 2023-2024 yılları arasında Dışişleri Bakanlığımız, dünyada 3,2 milyon kişiye önleme ve müdahale hizmetleri ulaştırdı. BM Güven Fonu aracılığıyla 74 ülkede 180 uzman sivil toplum kuruluşunu destekledik. Birleşik Krallık, Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Girişimi'ne öncülük etmeye de devam ediyor. Çevrimiçi Taciz ve İstismara Karşı Küresel Eylem Ortaklığı aracılığıyla teknoloji destekli şiddetle mücadelede küresel standartların belirlenmesine yardımcı oluyoruz.

16 Günlük Aktivizm'e başlarken, kadınların ve kız çocuklarının şiddetten uzak yaşadığı bir dünya için çalışan herkesle birlik içindeyiz. Birleşik Krallık bu hedefe ulaşılana kadar bugün ve her gün üzerine düşeni yapmaya devam edecek."