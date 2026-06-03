Türk iş insanının eğitim teknolojileri Birleşik Krallık'ta 5 okuldan 1'inde kullanılıyor

Birleşik Krallık'ta yaklaşık her 5 okuldan biri, Türk iş insanı Ali Güryel'in geliştirdiği öğrenci bilgi sistemleri, okul yönetim platformları ve eğitim bilgi sistemlerini kullanıyor.

İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler'deki 30 bin civarındaki okuldan yaklaşık 6 bini, öğrencilerin notlarını tutma ve açıklama, etkinlikleri duyurma, yoklama alma, ödev verme, aileleri bilgilendirme ve okul yönetim sistemlerini, tek bir şirketin geliştirdiği uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyor.

İskoçya dışında Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerde yaklaşık her 5 okuldan biri, bu şirketten aldığı hizmetle dijital okul yönetim işlemlerini yaparken bu hizmetlerin başlangıcı 1990'lara kadar gidiyor.

Londra'nın güneyindeki Bromley ilçesinde bulunan yaklaşık 330 çalışanı olan teknoloji firması, 1986'da başladığı faaliyetleri süresince geliştirdiği yenilikler ve okullardaki dijitalleşmeye katkısından dolayı Kraliçe Elizabeth'ten ödül de aldı.

Bugün ülkedeki binlerce okula ve 3 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan uygulamaların arkasındaki isim olan Ali Güryel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk olarak İngiltere'deki kariyerini ve şirketi Bromcom'un faaliyetlerini anlattı.

Eğitim reformu fırsat oldu

Aslen bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırlarında kalan Larnaka kentinden olan Güryel, liseye kadar Ada'da okuduktan sonra eğitimine önce ABD'de, ardından 1968'de İngiltere'de devam ettiğini anlattı.

Elektronik üzerine eğitim aldıktan sonra yine bu alanda çalışmaya başladığını söyleyen Güryel, mezun olduktan sonra ilk işinde Avrupa'nın uzay çalışmaları için bilgisayarları birleştirerek tek bir süper bilgisayar oluşturma projesinde çalıştığını ifade etti.

Güryel, tek bir bilgisayar oluşturma çalışmasının dikkatini çektiğini belirterek "Şirketimizin esas başlangıcı buydu. Bilgisayar pahalıydı. Bu nedenle mini bilgisayar üretme ihtiyacı da duymuştum." dedi.

İngiltere'deki 1988 Eğitim Reformu kapsamında, okullardaki idari süreçlerin belediye yerine okul içinde yapılması zorunluluğunun geldiğini kaydeden Güryel, "Okullarda bilgisayar ihtiyacı ortaya çıktı. Her okula bilgisayar verilecekti ama o zamana kadar idari bölümde bilgisayar alışkanlığı oturmamıştı. Aynı sıkıntıyı çektiler. 'Bize tek bir bilgisayar yetmez.' dediler." diye konuştu.

Güryel, bir kasada birkaç bilgisayar kullanımı imkanı sunan mini bilgisayar projesini okullara sunduklarını kaydederek "Bu yaklaşım bize büyük bir fırsat tanıdı. Bütün İngiltere çapında olacak bir çalışmaydı. Bir yıl içinde pazarın yüzde 14'ünü kazandık." ifadelerini kullandı.

1990'larda geliştirilen tableti almak için devlet özel fon oluşturdu

Hizmetlerinin beğenildiğini kaydeden Güryel, bu noktadan sonra okulların yeni isteklerinin yoklama ve kayıt işlemleri olduğunu vurgulayarak "1992'de yapılacak iki şey vardı. Öğretmen sınıfa giriyor, öğrencileri işaretliyor ve sınıf defterlerini topluyordu. Gün veya hafta sonunda o defterler bilgisayara yükleniyordu. Diğer bir seçenek ise toto oynar gibi optik formları işaretleyerek bilgisayara yüklemekti. Yine elde dolaşan kağıtlar vardı. Toplanması çok büyük bir sıkıntıydı." dedi.

Bu ihtiyacı gidermek için her öğretmene verilecek, A4 kağıdı büyüklüğünde, içinde öğrenci bilgilerinin bulunduğu, tuşlu bir tablet bilgisayar geliştirdiklerini belirten Güryel, şunları söyledi:

"Bütün tılsım her şeyin kablosuz olmasıydı. O zaman tablet bilgisayar yoktu, kablosuz internet yoktu. Bu yüzden sıfırdan yapmamız gerekiyordu. Öğretmen, 'Electronic Pad' dediğimiz aletle gidip sınıf bilgisini giriyor ve sınıf listesi önüne geliyor. Bilgileri gönder dediğinde ana bilgisayara gidiyor. Bunu duyan 'Böyle bir şey varsa alırım.' diyordu ve çok büyük heyecan yaratmıştı. O sene BBC'nin 'Yarının Dünyası' diye bir programı vardı, orada yer aldık. The Times bize yarım sayfa yer verdi. Hangi okula girse o bölgedeki yerel televizyonlar gösteriyordu."

Güryel, 1990'ların ortasında devletin de bir radyo veya telsiz mantığıyla çalışan bu tableti almak için özel fon oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Yenilik alanında "Kraliçe Ödülü" aldı

Güryel, zamanla bu sisteme notların, ödevlerin ve davranış notlarının girilebildiğini kaydederken 2000 yılında "Çocuğum Okulda (MCAS)" sistemini geliştirdiklerini anlattı.

Bu sisteme ebeveynlerin de girebildiğini belirten Güryel, okul yönetiminin kullandığı "Bilgi Yönetim Sistemi (MIS)" ile MCAS'ı bulut tabanlı hale getirmelerinin ardından piyasada bilgi güvenliği açığı olacağı yönünde dezenformasyon başladığını ancak Kovid-19 salgınıyla herkesin bu sisteme geçtiğini söyledi.

Güryel, bugün İngiltere'de 5 bin civarında, Kuzey İrlanda'da 1500 okulda, Galler'deki 22 ilden ihaleye çıkan 9'unun 7'sinde eğitim sistemleri ihalesi aldıklarını belirterek "Bu sayılar yeterli değil. Biz stratejik hedeflere önem veriyoruz. Bizim başta hedefimiz orta okul ve liselerdi çünkü daha zordu. Hedefimiz ikinci kademe eğitimdi ve bu okullarda payımız daha büyük." ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığının, farklı ülkelerde bulunan üslerindeki 30 okulda da Bromcom sistemlerinin kullanıldığını söyleyen Güryel, 2001'de yenilik alanında "Kraliçe Ödülü"ne layık görüldükleri dile getirdi.

Buckingham Sarayı'ndaki ödül törenine yöneticilerin değil şirket çalışanlarının davet edildiğini belirten Güryel, "Yanımıza uzun süredir çalışan birisini aldık. Şirketimiz 40 yıllık, 40 yıllık da çalışanlarımız var." diye konuştu.