Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Birecik'teki kaza ile ilgili 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yolcu minibüsünün yol kenarında park halindeki Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Necati D., kamyon sürücüsü Çetin K. ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görevli Mahmut Ö., Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.